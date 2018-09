Premier umrl v prometni nesreči, vanj se je zaletel mladenič

MOSKVA – V prometni nesreči je v soboto zvečer umrl premier gruzijske separatistične pokrajine Abhazija Genadij Gagulija, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča se je zgodila na cesti, ki povezuje južno Rusijo in abhazijsko prestolnico Suhumi.



Po navedbah namestnika abhazijskega notranjega ministra Kazbeka Kimšakova se je v kolono vozil, v kateri je bil 70-letni Gagulija, zaletelo vozilo, ki ga je upravljal mlad Abhazijec. V nesreči sta bila poškodovana premierjev telesni stražar in voznik. Oblasti so uvedle preiskavo nesreče.



Gagulija se je z delegacijo vračal z obiska v Siriji, kjer se je srečal s člani abhazijske izseljenske skupnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Abhazija je separatistična pokrajina na gruzijskem ozemlju, ki jo priznava le peščica držav, med njimi Rusija. Gruzija ima Abhazijo in drugo separatistično pokrajino Južno Osetijo za svoje ozemlje, čeprav od vojne z Rusijo leta 2008 nad njima nima dejanskega nadzora.