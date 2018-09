Preiskava Syracusa: Hrvati prijeli Slovenca

ZAGREB – Hrvaška policija je zaradi več kaznivih dejanj, med drugim trgovine z mamili, osumila 43-letnega slovenskega državljana ter tri hrvaške, stare 49, 58 in 45 let. Zasegli so jim tudi 185 kilogramov marihuane in 3,2 tone tobaka v listih. Enega hrvaškega osumljenca še iščejo, ostali so v priporu, je danes sporočila hrvaška policija.



Po večmesečni policijski preiskavi z imenom Syracusa so trojico pridržali, kazensko prijavo pa izročili javnemu tožilstvu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.



Osumljeni so nepooblaščene proizvodnje mamil in trgovine z mamili, ponarejanja dokumentov, zlorabe osebnih dokumentov in overovitve neresničnih podatkov med aprilom in septembrom lani.



Osumljeni 58-letni hrvaški državljan je v dogovoru z ostalimi dal na voljo svoje skladišče v kraju Donja Bistra, kjer so hranili mamila in tobak za nezakonito trgovino, pri tem pa sklenili lažni dogovor o najemu prostora.



Slovenski osumljenec je s 45-letnim hrvaškim osumljencem že leta 2013 ustanovil navidezno trgovsko podjetje, prek katerega so dejansko tihotapili razredčeno gorivo iz Slovenije na Hrvaško, navaja Hina sporočilo policije. To gorivo so prav tako hranili v omenjenem skladišču.