Povzročila totalko, ker je kihnila

STUTTGART – Hud napad kihanja je v nemški deželi Baden-Württemberg privedel do prometne nesreče, v kateri so bila popolnoma uničena tri vozila. Mlada voznica, ki je morala močno kihniti, jo je sicer odnesla brez poškodb, poroča portal nemškega tednika Der Spiegel.



Ženska je morala med vožnjo v četrtek zvečer tako močno kihniti, da je pomotoma zavila z vozišča in trčila v parkirano vozilo, je pojasnila policija v mestu Freiburg.



Ker pa je bil trk tako silovit, je parkiran avtomobil zletel v tretje vozilo. Vsi trije avtomobili so bili v nesreči popolnoma uničeni, nastalo škodo pa so ocenili na več kot 15.000 evrov. Voznica je sicer ostala nepoškodovana.