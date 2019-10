Posilila sta jo z metlo, tepla in silila jesti odpadke, zdaj za vse krivita njo

Zanikala vse

Posilila naj bi jo z metlo

BEOGRAD –. (36) in njegova žena. (28), ki jima sodijo, ker naj bi v svoji hiši v Velikem Polju blizu Obrenovca devet mesecev kot sužnjo zadrževala. (29), sta pred sodnikom izjavila, da si je žrtev vse izmislila ter da jima je želela pod vplivom drog in alkohola škodovati. Nista pa mogla pojasniti, zakaj je policija, ki je 16. oktobra lani vdrla v hišo, Jeleno našla spečo na tleh poleg peči.Paru med drugim očitajo, da sta Jeleno silila jesti odpadke, da je morala prosjačiti in imeti spolne odnose z moškimi za denar. V obtožnici piše še, da sta jo z verigami privezovala, da ne bi pobegnila, in jo brutalno zlorabljala. Zdravniki so na njenem telesu našli poškodbe, vključno take, ki so nastale zaradi ščipanja njenih spolnih organov. Po neuradnih informacijah srbskih medijev naj bi imela Jelena raka.»Jaz ji tega nisem naredila, poznava se od mojega devetega leta, kot otroka sva se skupaj igrali in spali ena pri drugi,« je očitano zanikala Mileva ter zatrdila, da prav tako ni res, da sta z možem Jeleni jemala denar od socialne podpore. »Sama nam je dajala denar, da kupujemo v trgovini, ker je jedla z nami. Moji otroci so jo klicali tetka.« Priznala je, da je žrtev udarila, a samo enkrat, ker je porinila njenega sina.Preberite še:Obtoženi par je sodišče zaprosil, naj jima ukinejo pripor, ker ne vesta, kaj se dogaja z njunimi štirimi otroki, a je sodišče to zavrnilo.Sosed, ki je Nenada in Milevo prijavil policiji, da je ta nato v njuni hiši našla Jeleno, je pred meseci za Blic povedal, da so se iz hiše slišali kriki, klici na pomoč in vpitje. Kadar pa je poskušal Jeleni skozi okno podati kruh, je drhtela in hrano jedla na skrivaj. »Nekoč je poskušala pobegniti, a jo je Nenad ujel za lase in odvlekel do hiše. Če ne bi poklical policije, bi bila Jelena zdaj gotovo mrtva,« je prepričan sosed.Povedal je še, da je izživljanje nad Jeleno trajalo skoraj dve leti in da se je začelo zaradi Milevinega ljubosumja. Pravi, da ne ve, kaj je najhujše, kar se je Jeleni zgodilo; ali to, da jo je Mileva posilila z metlo in ji vlekla nohte s kleščami, ali pa to, da jo je silila jesti odpadke. »Dogajalo se je tudi, da so urinirali na kruh, nato pa ji ga dali jesti,« je le eden izmed grozljivih opisov dogajanja v hiši groze.