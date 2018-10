Pošast: Hči (8) je kričala, oče jo je zabodel do smrti

BIRMINGHAM - Britanec William Billingham (55) je bil obsojen na dosmrtni zapor, ker je ubil osemletno hčerko Mylee, potem ko je izvedel, da je njena mati v zvezi z žensko. Med izrekom sodbe je gledal v tla in zmajeval z glavo. Za pogojno izpustitev bo lahko zaprosil čez 27 let, ko bo star 82 let.



»Zločin je bil zagrešen iz ljubosumja in besa, ki ste ga znesli nad Mylee in jo ubili, da bi prizadejali bolečino njeni materi,« je med izrekom kazni dejal sodnik. »Njegova kazen je, da še diha,« je odločitev sodišča komentiral tožilec. Umrla v bolnišnici Med sojenjem so poslušali posnetek 34-letne Tracey Taundry, Myleejine mame in Billinghamove nekdanje partnerice, ko je klicala prvo pomoč. Policijo je rotila, naj pohitijo, medtem ko je Mylee kričala: »Nehaj, očka.« Deklica je umrla v bolnišnici zaradi globokih vbodnih ran.



»Mylee je jokala in kričala, da nehajte, vi pa ste ji z roko prekrili usta, jo odvlekli v kuhinjo in napadli,« je okrutnemu očetu dejal sodnik. Mylee je imela vbodne rane tudi na rokah, kar nakazuje, da se je branila. »to je brutalno, strahopetno dejanje nemočnega in ljubljenega otroka, ki je imel še celo življenje pred seboj,« je dodal sodnik. Grozljiv prizor Billingham je januarja letos s kuhinjskim nožem pokončal hči, pred tem pa je z nožem grozil njeni mami in ji nastavil nož na vrat. Policija je, ko je prišla v njegovo hišo po paničnem klicu mame, naletela na grozljiv prizor: Billingham je cvilil nad truplom deklice.



Med zaslišanjem je povedal, da je hotel »ohraniti svojo deklico takšno, kot je,« in ponavljal, da ji ni želel škodovati. »Ne spomnim se, da bi ji kaj naredil. Nikoli nisem pomisli, da bi jo lahko ranil. Samo hotel sem jo zavarovati pred spremembami, internetom in vsem slabim, kar se dogaja po svetu,« je govoril.