Pop pevko mrtvo potegnili iz reke

V avtu, ki so ga potegnili iz Donave, je bila romunsko-kanadska pop pevka. Potapljači so njeno truplo izvlekli iz vode v ponedeljek zvečer.Policija preiskuje smrt, da je pogrešana, pa je policiji prijavila njena 34-letna sestra, ki ni mogla v družinsko hišo.Anca Pop je pobegnil iz Romunije v takratno Jugoslavijo leta 1987, nekaj mesecev kasneje pa so emigrirali v Kanado. Po zlomu komunizma so se vrnili v domovino. Letos je razburila javnost, ko je sporočila, da je v istospolni zvezi.Umetnica je imela čisto svoj stil, ki je bil mešanica balkanskih zvokov in popa. Med drugimi je sodelovala tudi z nekdanjim frontmenom zasedbe Bijelo dugme