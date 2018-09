Policistom ponudila seks v troje. Ni se dobro končalo

MOSKVA – Ruska starleta in manekenka(24) je obsojena na 18 mesecev zapora, ker je napadla policista in jim ponudila še seks v troje. Policista sta jo ustavila zaradi prometnega prekrška.24-letnica je na sodišču priznala, da je policista napadla potem, ko so jo z njenim mercedesom ustavili v Moskvi. Po poročanju The Daily mail, naj bi jim starleta iz rok iztrgala zapisnik, nato pa ju začela brcati in praskati. Po napadu je želela pobegniti s kraja nesreče, a sta ji policista to onemogočila.Da bi se izognila kazni, je policistoma ponudila spolni odnos – bodisi z enim, ali pa z obema –, a ju to ni premamilo in sta jo aretirala.Mayerjeva, ki je z žgečkljivimi fotografijami znanka ruskih družbenih omrežij, je vozila avtomobil brez vozniškega izpita. Odvzeli so ji ga že novembra lani, potem ko je pobegnila s kraja nesreče.Sledilci jo na družbenih omrežjih največkrat lahko vidijo na fotografijah iz Pariza in Dubaja. »Ko mi bo v mojem srečnem življenju postalo dolgčas, se bom poročila in trpela tako kot ostali normalni ljudje«, je nekoč izjavila.