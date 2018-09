Policistka zgrešila dom in ubila soseda

DALLAS – Policistka Amber Guyger se je v četrtek vračala domov in po nesreči vstopila v napačno stanovanje v bloku na jugu Dallasa v ZDA. Čez nekaj trenutkov je s streli pokosila 26-letnega soseda Bothana Jeana, saj je bila prepričana, da je zalotila vlomilca. Primer je pretresel državo, ker je policistka belopolta, žrtev pa temnopolta. Šele včeraj so razkrili ime vpletenih in podrobnosti dogodka, saj se je na spletu pojavil posnetek poskusa oživljanja ustreljenega Bothana.



Amber je policistka štiri leta, verjetno se bo morala zagovarjati zaradi uboja, čeprav obtožnice še niso vložili. »Povsem jo je uničilo,« je povedal njen sodelavec. »Neskončno ji je žal za njegovo družino.«



Njena služba je zelo nevarna, saj je edina ženska v 10-članski specialni enoti za preiskovanje zločinov. Gre za elitno skupino, ki izvaja najbolj tvegane aretacije. Lani je ustrelila moškega, ker ji je poskušal vzeti električni paralizator; 47-letni Uvaldo Perez je strel v trebuh tedaj preživel in šel pozneje v zapor za dve leti zaradi preprodaje mamil. Policistkino takratno posredovanje so ocenili za korektno.



Amber se je v novo stanovanje preselila pred dvema mesecema in Bothana še ni srečala. Po strelih so nesrečnika iz karibske St. Lucie oživljali, umrl je v bolnišnici. Njegova mama Allison je v petek izjavila, da bi bil njen sin zagotovo še živ, če bi bil belec. Tragični dogodek je kmalu dobil močno rasistično konotacijo in sprožil vrsto protestov proti nasilju policije.