Policija ustrelila 20-letnika z downovim sindromom

STOCKHOLM – Iz Švedske prihaja grozljiva novica, da so tamkajšnji policisti ustrelili moškega (20), ki je trpel za downovim sindromom. Ta je strelom podlegel, poroča Telegraph. Eden od očividcev je medijem dejal, da je sredi noči slišal strele in glasne pozive policistov, naj spusti orožje in leže na tla.Mladenič je ponoči pobegnil od doma, pri sebi pa je imel plastično pištolo in z njo preplašil tamkajšnje prebivalce, ki so poklicali policijo. Ker možje v modrem niso vedeli, da gre za igračo, so ga po več izrečenih opozorilih ustrelili v trebuh. Moški je za posledicami strelov umrl.Mama pokojnikaje za švedski časnik Expressen povedala, da je 20-letnik pištolo dobil za darilo. Očitke, da bi njen sin lahko ogrožal prebivalce in policiste, strogo zavrača. »Bil je najprijaznejši človek na svetu,« je poudarila. Po njenih besedah je bil njegov razvoj na ravni triletnika, saj je znal izreči le nekaj besed.»Težko razložim. Vem pa, da ne bi ubil niti muhe,« je prepričana mama.