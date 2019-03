Policija našla deklico (5) v stanovanju med smetmi in ščurki

Stanovanje, v katerem so samo našli petletnico. FOTO: posnetek zaslona

MOSKVA – Policija je v moskovskem stanovanju šokirana našla majhno deklico, anoreksično, brez zmožnosti govora. Ogrlica se je zarasla v njen vrat.Šokirani nad videnim so policisti vstopili v zaščitnih oblekah, saj je bilo stanovanje polno smeti, punčka pa je dobesedno živela med ščurki.Punčko z imenom(Ljubezen) so našli dehidrirano in bolno, potem ko je bila njena mati zdoma več dni. Če bi temu sploh lahko rekli dom … Deklica, ki je bila očitno prikrajšana za kakršne koli družbene stike, spušča le zvoke, kakor dojenček.Sosed, ki je poklical policijo, potem ko je slišal nepretrgan jok otroka, je dejal: »Skoraj smo omedleli, ko smo videli stanovanje in zavohali smrad.« Povedal je še, da je ženska prišla v stanovanje z dojenčkom pred petimi leti, a ga kmalu odnesla k babici. Moža(47) naj bi izgnali v Ukrajino.Po akciji policije se je mati vrnila v stanovanje, kjer so jo tudi aretirali.