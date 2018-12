Pokopali Marijano (17): »Moj mili otrok, zakaj me zapuščaš?!«

Objel ga je in zajokal

NIŠ – Prebivalci Čokota blizu Niša v Srbiji minulo nedeljo opisujejo kot najžalostnejši dan ne le v zgodovini tega kraja, ampak v zgodovini Srbije. Na pokopališču so pokopali(17), eno izmed žrtev strašne nesreče pri Niši , v kateri je na prehodu vlak zadel avtobus in ga dobesedno prepolovil.Nedelja se je začela z liturgijo v lokalni cerkvi, nato pa so čez dan sledile pogrebne slovesnosti in poslavljanje od tragično preminulih žrtev. V koloni, ki je hodila za belo krsto Marijane, je bilo nekaj sto prijateljev, družinskih članov ter znancev. Na čelu kolone je bila njena sestra, oče in mati pa sta se komaj držala na nogah.Po licih so tekle solze, ko je ene izmed njenih prijateljic prebrala poslovilno pismo. »Ti si bila naša luč na koncu tunela. Za vedno si bomo zapomnili tvoj glas, ko si nam dajala navodila. Zelo te bomo pogrešali,« je s tresočim se glasom brala prijateljica. »Marijana, moj mili otrok, zakaj me zapuščaš?! Nevesta moja, od tebe se poslavljamo v belem,« pa je bila ob odprti krsti svoje vnukinje neutolažljiva njena babica.Na poti do groba so se žalujoči srečali s kolono, ki se je še zadnjič poslovila od(48). Danijelin mož je mimogrede čvrsto stisnil v objem Marijaninega očeta in zajokal.Marijana je usodnega dne zamujala in je sedla na en avtobus kasneje kot običajno. Prav ta avtobus pa je v Donjem Međurovu naletel na vlak. Marijana je v nesreči utrpela poškodbe, zaradi katerih je kasneje umrla na operacijski mizi v KC Niš. »Ko smo izvedeli za nesrečo, smo bili v šoku, nismo mogli priti k sebi. Bila je dobra učenka, človek, prijateljica ... Bila je res izjemen otrok,« je o Marijani povedala ravnateljica šole, ki jo je obiskovala.