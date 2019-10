Pogrešano Tamaro (24) našli v hotelu: Ne vemo, kaj ji je

MAKARSKA –(24) iz Viteza, ki se po končani turistični sezoni ni vrnila domov, so v ponedeljek našli v hotelu v Makarski.Kot je za 24sata povedala družina, se pet dni ni javila nikomur, ob tem pa je izključila vse svoje mobilne telefone. Potem ko jo je policija našla, je družina takoj odšla k njej. Vzroka za njeno vedenje ne poznajo.. Takrat se je za njo izgubila vsaka sled. Njeni prijatelji so že pred časom družini povedali, da so jo videli sprehajati se po Makarski.Družina se vsem medijem zahvaljuje za posredovanje njihovega poziva za pomoč pri iskanju.