Podtaknil požar v filmskem studiu

REUTERS Ogenj je, kot kaže, podtaknil neznani moški. FOTO: Reuters

70

ljudi je bilo v prostorih studia, ko je zagorelo.

KJOTO – Ognjeni zublji so včeraj kmalu po deseti uri dopoldne zajeli sloviti studio za animacije na Japonskem, po zadnjih podatkih je do konca naše redakcije umrlo najmanj 23 ljudi, še več pa je ranjenih.Mnogi so bili več ur ujeti v trinadstropni stavbi, najmanj trideset naj bi jih še pogrešali in vztrajno poskušali rešiti. Nekateri naj bi bili celo nezavestni ali tako poškodovani, da se niso mogli premikati, iz poslopja pa se je valil gost dim.V studiu, ki je v lasti podjetja Kyoto Animation in je znan po številnih znanih televizijskih animiranih serijah, denimo K-On, je bilo ob izbruhu požara okoli 70 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Da je zagorelo, so gasilce obvestili panični bližnji stanovalci, ki naj bi prej slišali glasno eksplozijo, nekateri pa so pričali celo o več eksplozijah.Nekateri trdijo, da je neznani moški vdrl v prostore studia in tam razpršil vnetljivo tekočino in jo prižgal, zaradi poškodb naj bi ga odpeljali v bolnišnico. Zaposlenim v podjetju naj bi zavpil »Umrite«, a ni znano, kakšno povezavo naj bi imel s studiem.Po drugi različici zgodbe naj bi vnetljivo tekočino razlival že okoli stavbe, preden je vdrl, na kraju zločina naj bi odkrili tudi pet nožev. Ali je policija že zaslišala 41-letnega domnevnega požigalca in napadalca, še ni znano. Da je bil požar podtaknjen, ni več dvoma, policija pa že podrobno raziskuje ozadje tragedije in išče motiv.Premierje zaradi napada zgrožen, tako pošastni napadi so na Japonskem, ki se hvali z dokaj nizko stopnjo nasilja, zelo redki.