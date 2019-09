Počila guma, v avtobusu mrtvih 36 ljudi

ČANGČUN – V hudem trčenju polnega avtobusa s tovornjakom na vzhodu Kitajske je umrlo najmanj 36 ljudi, še 36 pa jih je ranjenih. Avtobusu je spustila guma, zato ga je zaneslo na nasprotni vozni pas, so sporočile tamkajšnje oblasti. Na avtobusu je bilo skupaj 69 potnikov. Do nesreče je prišlo na hitri cesti med mestoma Čangčun in Šenžen v provinci Džangsu (Jiangsu).



Od 36 poškodovanih jih je devet huje in je njihovo stanje resno. 26 jih je lažje poškodovanih, enega pa so že odpustili v domačo nego, so še sporočile kitajske oblasti.



Hude prometne nesreče s smrtnim izidom so na kitajskih cestah pogoste. Zadnja statistika prometnih nesreč je sicer dosegljiva šele za leto 2015, ko so v državi zabeležili 58.000 smrtnih žrtev v prometu.