Po polnoči z avtomobilom zapeljal v množico

Na silvestrovo streljal na javnem kraju, mladoletnik obležal zaradi alkohola

KRANJ – Silvestrovo za policiste ni bilo nič kaj praznično, največ prijav so prejeli med 20. uro in 3. uro zjutraj. Samo gorenjski policisti so v tem času prejeli 133 klicev in obravnavali 52 dogodkov, največ zaradi kršitev javnega reda in miru. Izstopa uporaba pirotehničnih sredstev, obravnavali pa so tudi prijavo streljanja na javnem kraju. Prijavo streljanja na javnem kraju so