Po nedolžnem sedel kar 39 let, zdaj zahteva milijone

Mesto Simi Valley City je na obrobju Los Angelesa. FOTO: FB

SIMI VALLEY – Mesto Simi Valley bo moralo 71-letnemuplačati 18,5 milijona evrov odškodnine, ker je bil leta 1978 obsojen na dosmrtno ječo brez možnosti pomilostitve za umor nekdanje partnericein njenega štiriletnega sina, ta so mrtva našli v njunem apartmaju. Ves čas je vztrajal, da je nedolžen, a so ga oprostili šele leta 2017, ko je takratni kalifornijski guvernerizdal ukaz za izpustitev, potem ko so ga oprali krivde dokazi DNK. »Čeprav ne obstaja znesek, ki bi lahko popravil krivico, ki se je zgodila gospodu Coleyju, je ta pogoditev vseeno pravična poteza, tako zanj kot za našo skupnost,« je dejal županColey je bil v zaporu 39 let, kar je najdaljša doba, kar jih je kdaj presedel pozneje dokazano nedolžni. Po osvoboditvi je nagovorilpoliciste o zbiranju dokazov, prav tako se je sestal s starši zapornikov, ki vztrajajo pri svoji nedolžnosti. Na prostost mu je pomagal nekdanji detektiv, ki je po treh desetletjih pregledal njegov primer in opazil vrsto nepravilnosti. »Craigovo sporočilo je, nikoli ne obupajte,« je dejal Mike. Od leta 1989, ko so se analize DNK izboljšale, so v ZDA osvobodili več kot 350 po krivem obsojenih ljudi. V povprečju so sedeli 14 let. Coley si je z odškodnino kupil dom ter začel obiskovati kraje, ki jih nikoli ni videl. Prav tako bo aktivno pomagal tistim, ki so po krivem obsojeni.