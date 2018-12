Po debati o naj športu ga je ubil

Anar bi čas najraje zavrtel nazaj.

18 let bo v zaporu mojster borilnih veščin.

HABAROVSK – Avgusta lani sta se v ruskem mestu Habarovsk stepla 26-letniin 32-letni. Anar je bil profesionalni borec MMA (mešane borilne veščine), Andrej pa je šampion v dvigovanju uteži. Na posnetku, ki so ga naredili naključni opazovalci, se vidi, da Anar veliko večjega nasprotnika nokavtira s silovitim udarcem z nogo. Andreju se uspe pobrati, a ga noge komaj držijo, vendar se Anar ne ustavi in ga znova silovito brcne. Mojster borilnih veščin ga nato udarja v obraz, čeprav nasprotnik nezavesten leži na tleh.Andrej, ki je tekmoval za rusko reprezentanco, brutalnega napada ni preživel, na nedavnem sojenju pa se je izkazalo, da je bil vzrok pretepa popolnoma bizaren: silaka sta se sprla med debato, katera panoga je boljša, dvigovanje uteži ali MMA. Po dogodku je Anar pobegnil, a se kmalu predal policiji.Sojenje je bilo zelo dolgo, vleklo se je več kot eno leto, sredi tega tedna pa so Alakveranova obsodili na 18 let zapora zaradi uboja. Tožilstvo je zahtevalo 19 let, njegov zagovornik pa sedem. Anar se je na sodišču opravičil Andrejevi družini: "Želim si, da bi lahko zavrtel čas nazaj. Moja dejanja so povzročila veliko bolečine, tega si nisem želel ali načrtoval. Vem, kako je, če koga izgubiš, razumem, kako se počutijo njegovi starši." Februarja letos je Anarjev oče umrl v prometni nesreči, ki ni bila povezana z ubojem. Andrej je bil pred smrtjo sicer vpleten v podoben pretep.