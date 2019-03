Pijani kapitan trčil v most

Most Gwangan je drugi največji v državi.

SEUL – V četrtek popoldne je pijani kapitan 6000-tonske ruske tovorne ladje Seagrand zašel iz smeri in se zaletel v most Gwangan v Busanu na jugovzhodu Južne Koreje. Zgodilo se je 20 minut po četrti uri popoldne po lokalnem času, ko je bil most poln avtomobilov.Kapitan je nato poskušal ladjo obrniti in zapustiti kraj dogodka, a so ga zadržali predstavniki obalne straže. Opraviti je moral test alkoholiziranosti, in izkazalo se je, da je imel v krvi 0,9 promila alkohola, kar je trikratnik dovoljene vrednosti. Po poročanju lokalnih medijev naj bi 40 minut prej z ladjo trčil v privezano križarko.Sledilo je zaslišanje preostalih članov posadke, da bi ugotovili, ali je bil kapitan med incidentom sploh za krmilom, po zakonu naj bi bilo namreč pitje alkohola na krovu legalno, če oseba ni za krmilom.Južnokorejske oblasti poskušajo sedaj ugotoviti, zakaj je bila ladja sploh v vodah v bližini mostu Gwangan, drugega največjega v državi, saj bi morala pluti v nasprotno smer. Po uradnih podatkih je ladja Seagrand priplula v Busan v sredo ob deveti uri zjutraj, kjer je raztovorila 1495 ton jeklenih cevi.Izplula je proti Vladivostoku, na krovu pa je imela 1415 ton železnih obročev. V dogodku k sreči ni bil nihče poškodovan, so pa morali zapreti del mostu, da ga je pregledala varnostna inšpekcija. Na mostu je bilo opaziti nekaj površinskih poškodb.