Pet psov napadlo malo Ello: raztrgali so jo kot kos mesa

Družinski piknik se je sprevrgel v pravo grozljivko, ko je pet sosedovih psov vdrlo skozi ograjo ter planilo na malo Ello in jo raztrgali kot kos mesa. Njene poškodbe so bile tako hude, da se je deklica v bolnišnici borila za življenje.



Ellina teta Sandra je z grozo gledala, ko so psi 7. maja 2016 v Liverpoolu trgali malčico. »Imeli smo majhen piknik, jedli torto. Zavedala sem se, da so blizu psi, a niso lajali, le malce nemirni so se zdeli,« se tistega dne spominja Sandra. »Naslednjo minuto je počilo, skozi ograjo sem zagledala veliko glavo psa. Renčal je in bil videti zloben. Njegove oči so bile divje,« se Sandra spominja trenutkov pred napadom. Z nečakinjo sta bili ujeti na spodnjem delu vrta, zato nista mogli pobegniti v hišo. Pet psov je napadlo Ello, Sandra pa je obupano skušala deklico iztrgati psom: »Ugriznili so jo v nogo, v obraz. Začela je izgubljati zavest.«



Lastnik psov je pritekel in skušal zamotiti pse, da sta Sandra in Ella lahko pobegnili. »Njeno lice je viselo stran, lahko si videl njeno lobanjo, močno je krvavela. Imela je belo majico, ki je bila povsem rdeča. Prepričana sem bila, da ne bo preživela,« je povedala teta za BBC. Deklico, danes staro pet let, so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer je ostala tri tedne in pol ter prestala 12-urno operacijo.



Lastnik psov je bil obsojen na 18-mesečno zaporno kazen, za 12 let so mu prepovedali, da bi imel pse, potem ko je priznal, da so bile živali nevarne in neobvladljive.