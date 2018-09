Pes izsledil morilca evropske prvakinje

Sodnik je za osumljenca odredil pripor. FOTO: AP

IOWA CITY – Za umor 22-letne evropske prvakinje v golfu, katere truplo so našli na igrišču za golf, so aretirali brezdomca. Mlada ženska je naziv prvakinje osvojila julija in je bila med najboljšimi športniki na Iowa State University. Našli so jo v ponedeljek na igrišču Coldwater Golf Links v mestu Ames, imela je več vbodnih ran na glavi, vratu in zgornjem delu telesa. To je že drugi umor študentke v Iowi.V torek so pred sodnika pripeljali 22-letnega, za katerega je sodnik odredil pripor. Policija je v ponedeljek zjutraj prejela klic, da so našli zapuščeno torbo za golf, na kraju dogodka so nato našli truplo nesrečne Celie. »Zelo nas je pretreslo, da se je kaj takšnega zgodilo sredi belega dne v skupnosti, ki je tako varna kot Ames,« je povedal načelnik policije ​Osumljenec je bil v preteklosti že večkrat obravnavan zaradi različnih prekrškov, kot so vdiranje na tujo lastnino, javna opitost in grožnja z orožjem. Gre za brezdomca, izbira žrtve pa je bila naključna. Izsledili so ga s pomočjo policijskega psa, ki je zaznal njegov vonj na kraju zločina.Živel je v neposredni bližini igrišča za golf, obraz je imel popraskan, kar pomeni, da se ga je Celia poskušala obraniti. Njegov znanec je pričal, da je v zadnjih dneh govoril o potrebi, da posili in ubije žensko. Policija še ni razkrila, ali je žrtev tudi spolno zlorabil. Pri njem so našli krvave hlače in nož. Aretirali so ga, ko je prišel po svoj šotor, da bi zbežal iz mesta.