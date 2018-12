Peklenski prazniki: rotvajlerka raztrgala 3-letnika

ŠIBENIK – Dalmacijo pretresa incident, ki se je zgodil na božični dan. Triletnika je napadla rotvajlerka, ko je z mamo in očetom zapuščal kavarno. Deček je pod desno lopatico utrpel hudo rano, njegov oče Martin pa pravi, da so imeli srečo, da mu ni prebodel pljuč, poroča 24sata.



Oče dečka je ogorčen, da se – tudi po sredinem incidentu – isti psi sprehajajo po mestu brez povodca. Da je njegova psica napadla 3-letnika, je priznal tudi lastnik. »Incident je pretresel tudi nas, in sicer vso družino,« je dejal medijem in dodal, da ima 5 otrok, vsak od njih pa svojega psa. Kot je pojasnil lastnik napadalne psice, se je njegovemu 12-letnemu sinu rotvajlerka iztrgala iz rok in napadla psa dečkovih staršev, ne dečka. Prepričan je, da se je 3-letnik znašel med psico in psom, ki ga je napadla.



Policija je proti lastniku psice že sprožila prekrškovni postopek, deček pa bo verjetno v teh dneh lahko zapustil bolnišnico.