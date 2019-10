TRST – Danes okoli 17. ure je na tržaški kvesturi prišlo do streljanja, poroča Primorski dnevnik.



Umrla dva policista, stara 31 in 32 let, ranjeni naj bi bili 4 policisti. 28-letnega napadalca so prepeljali težko ranjenega v katinarsko bolnišnico.



Storilca naj bi bila dva roparja, ki so ju aretirali in privedli na kvesturo, nato pa naj bi eden od njiju izvlekel policistu pištolo in začel streljati. Oba storilca naj bi policija že prijela.