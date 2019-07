Panika na obali: »Povsod je bila kri, gliser ji je odrezal nogo«

MALINSKA – »Bila sem na plaži in videla, kako oživljajo žensko na gliserju, s katerim so jo pripeljali na obalo. To je bilo nekaj grozljivega. Bila je brez noge in obilno je krvavela. Bila je v potapljaški obleki, nepremična in povsem bleda,« je za 24sata povedala plavalka, ki je bila priča strašnemu dogodku pred hotelom Malin v Malinski na Krku.



Tam je v tragični nesreči umrla 28-letna Avstrijka, potem ko jo je okoli 300 metrov od obale (tako je sporočilo hrvaško pomorsko ministrstvo) zadel gliser. 300 metrov od obale je meja, od katere naprej je dovoljeno voziti čoln. Vse, kar je bližje obali, je kopalna cona.

Otroci jokali zaradi strašnega prizora

»Bilo je kot v grozljivki. Kri je bila povsod. Na plaži je bilo mnogo otrok, nekateri so jokali zaradi strašnega prizora, vsi so bili prestrašeni,« je dodala priča.



Gliser je vozil 25-letnik iz Zadra, ki je prišel v Malinsko na sezonsko delo. Z alkotestom so potrdili, da ni bil pijan. »Moški je bil v popolnem šoku in ni mogel govoriti. To so sicer v redu fantje in nikoli nismo imeli težav z njimi. Je pa težko iz takšnega čolna, kot ga je imel, videti kopalce, kaj šele potapljače,« so za 24sata povedali nekateri domačini.

Na Krk prišla z očetom

Znanka družine, ki je izgubila svojo hčerko, je dejala, da se je vse skupaj dogajalo bližje obali, kot pa je sporočilo ministrstvo. »Do nesreče je prišlo v kopalnem delu, nedaleč od plaže, kjer je Mul bar. Potapljali so se na dih, ona pa je imela potapljaško bojo premera enega metra. To zagotovo ni bilo 300 metrov od obale, saj je na tisti razdalji globina že 55 metrov,« je povedala za Jutarnji list.



Nesrečnica je na Krk prispela z očetom, prav tako potapljačem. Umrla je eno uro po nesreči.