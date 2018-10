Otroka tetovirali in snemali

Očitno je zelo bolelo.

Izbral si je črko s.

Policija ne ve, kako naj se odzove na dogodek.

COLUMBUS – V ameriški zvezni državi Ohio so posneli video, v katerem drobnemu dečku tetovirajo roko, medtem ko sedi v naročju neke ženske. Prisotnih je več odraslih, medtem ko devet let starega otroka tetovira 16-letnik. Mama je tetoviranje snemala.Odziv javnosti na posnetek je bil zelo odklonilen in obsojajoč, posredovala je tudi policija, ki je že potrdila, da video ni odigran. Otrok naj bi si želel tetovaže, nato pa je videti, da si želi, da bi prenehali, a ga mama spodbuja, naj še malo vzdrži. Na koncu posnetka lahko vidimo, da si je tetoviral črko s.Policija iz Bellefontaina je dodala, da so v ponedeljek obiskali otrokov dom in odkrili, da je z njim vse v najlepšem redu, mati pa naj bi dovolila tetoviranje. »Otrok nam je rekel, da si je želel tetovažo,« je povedal policist. Policija trenutno ne ve, koga naj aretira, če sploh, medtem ko si je posnetek ogledalo že več kot milijon ljudi.Prijatelji mame in otroka se strinjajo, da je šlo za slabo odločitev, vendar vztrajajo, da odrašča otrok v ljubečem in urejenem okolju.