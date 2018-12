Opice so premikastile vsiljivca

Priznal je.

Osebje živalskega vrta ga je našlo v jutranjih urah. FOTO: Google

Opice so vrnile udarec, napadalec jo je odnesel z zlomljeno nogo, počenima zoboma in opraskanim hrbtom.

WELLINGTON – Sodišče v novozelandskem Wellingtonu se je ukvarjalo z enim najbolj bizarnih primerov v zgodovini. Zaradi grehov iz preteklosti se je zagovarjal 23-letni, ki je 7. aprila vlomil v lokalni živalski vrt. Priznal je, da je tiste noči nameraval ukrasti eno od drobnih opic sajmiri in jo odnesti domov kot darilo za svojo punco. Naslednje jutro so oskrbniki v živalskem vrtu zagnali preplah, saj ene opice niso našli in so bili prepričani, da so jo vlomilci ukradli.Pozneje so ranjeno samičko našli v njeni ogradi, skrivala se je, še je bila vedno prestrašena zaradi srečanja z vlomilcem, ki je še vedno ležal na tleh ograde, ko so prišli oskrbniki.John je v živalski vrt vstopil skozi nenadzorovani del ograje in se odpravil naravnost k opicam, kjer so živali spale stisnjene v enem kotu. »Vaš namen je bil, da bi ujeli eno opico in jo odnesli domov,« je povedal sodnik.»Poskus ni bil uspešen. Ne vem, kaj se je zgodilo v ograji, to vedo opice. Pravite, da jih niste našli, jaz pa ne govorim opičjega jezika. Vem pa, da so bile opice zjutraj močno vznemirjene, dve sta bili ranjeni, vi pa ste imeli zlomljeno nogo, dva počena zoba, zvit gleženj in odrgnine po hrbtu.« Čudež je, da nobena opica ni zbežala, čeprav so bila vrata v njihovo ogrado na stežaj odprta. Očitno jih je poskušal John zgrabiti, a so se krčevito upirale in ga napadle.John se je moral zagovarjati tudi zaradi vrste drugih nasilnih dejanj, ki jih je pridno nabiral čez poletje. Med drugim je brez povoda napadel nekega voznika na semaforju, v restavraciji hitre prehrane se je stepel, napadel varnostnika v stavbi občine in moškega, ki mu ni želel dati cigarete. Sodnik mu je prisodil dve leti in sedem mesecev zaporne kazni.