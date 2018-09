Omamljeni 11-letnik: Ne vem, kdo sem, kaj sem, zakaj sem

Ko otrok potrebuje pomoč, se mu posvetite in mu stojte ob strani kot starš in ne kot prijatelj. FOTO: Shutterstock

Hude posledice za uporabnike

OSIJEK – V hrvaškem mestu Osijek vladajo izredne razmere. Če so lani zabeležili en primer mladostniškega zadevanja z osvežilcem zraka, pa je to letos postalo že alarmantno, piše Glas Slavonije. Kar trinajst mladoletnih otrok med 11 in 18 leti je v bolnišnici poiskalo pomoč, končna številka vseh uporabnikov pa je verjetno še višja.»Zdravnica, sploh si ne predstavljate, kakšen je občutek, ko ne veste, kje ste, kaj ste, ne, kdo sploh ste. Nahajate se v nekem čudnem svetu in se svojih dejanj ne zavedate. Sploh ne veste, kdo ste. V glavi je kaotično in vidite le številne barve. To traja 20 minut, potem pa, kot da bi bilo vse v redu.« Tako se je vodji zavoda za otroško in mladostniško psihiatrijo kliničnega centra Osijekizpovedal 11-letnik.Dodig Ćurkovićeva je pojasnila, da najstniki točno povedo, katero sredstvo za osveževanje zraka so vzeli in koliko so zanj odšteli. Spomni se, da je istega 11-letnika vprašala, kakšen smisel je v jemanju razpršila, in povedal je, da mlade privlači občutek zadetosti, da so »high«, in da se težko uprejo nečemu, kar jim prinese težko opisljiv občutek.Uporabniki se po uporabi razpršila nenavadno vedejo, a so lahko posledice zaradi kemijske sestave tudi dolgotrajnejše in nevarne, je pojasnila Dodig Ćurkovićeva: »Postanejo nasilni, nestabilni, nehajo hoditi v šolo. Počutijo se utrujene, izčrpane, izgubljene v prostoru, imajo velik apetit.« Ker so spremembe velike, zdravnica opozarja, da hitro pride do kratkega stika s starši, zato naj bodo ti v tem primeru svojim otrokom v močno podporo in naj se kot pravi starši izogibajo »prijateljskemu odnosu«. Pri tem poudarja, naj imajo starši vselej nadzor nad otrokom, da torej vedo, kje je, s kom je in kaj počne.