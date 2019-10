Oče ubil šestletnega sina, ker je iz njega hotel izgnati hudiča

TUCSON – Grozljivo je umrl šestletnik iz Arizone. Njegov oče je iz njega hotel izgnati hudiča, to pa je imel namen storiti tako, da mu je po grlu vlil vrelo vodo, nato pa ga v zelo vroči še okopal. Ker je med kopanjem deček po očetovih besedah dobil nenormalno hud napad jeze in se obnašal zelo demonsko, ga je potopil pod vodo. Na veliko grozo žene in drugega otroka, ki je bil prav tako v kadi, je pretiraval s potopom, zato je šestletnik prenehal dihati. Ko se je oče zavedel, kaj je naredil, mu je nudil umetno dihanje, njegova žena pa je poklicala nujno medicinsko pomoč, vendar je bilo za dečka, žal, že prepozno.Oblasti v Arizoni sože aretirale, ta pa je policistom povedal, da je na sinu izvajal eksorcizem, saj je želel iz sina izgnati hudiča. Tudi njegova ženaje policiji zatrdila, da se je deček obnašal »demonsko«, zaradi česar se je njen mož odločil za kopel. Povedala je, da je iz kopalnice slišala grgranje, zato je odprla vrata in videla moža, kako pod vodno gladino drži svojega sina. Ko je zakričala, naj neha, ji je mož odgovoril, da to mora storiti. Poklicala je pastorja, ker pa se ta ni oglasil, je poklicala reševalce. Takrat je mož že začel izvajati oživljanje in sina polival z mrzlo vodo. Pozneje je povedal, da je sina pod vodo držal okoli deset minut. Reševalci so šestletnika odpeljali v bolnišnico, vendar je bilo zanj prepozno, lahko so le razglasili njegovo smrt. Po zdravniškem poročilu je imel po več kot 15 odstotkih telesa opekline.Policisti so očeta odpeljali v pripor zaradi umora prve stopnje.