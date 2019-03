Starša s Paga sta bila 2017 obsojena zaradi zanemarjanja

Josip Rođak je v priporu. FOTO: Zaslonski posnetek

ZAGREB, PAG – Zdravniki so razkrili, da je stanje najhuje poškodovane deklice, ene izmed štirih otrok, ki jih je njihov oče(54) v četrtek na otoku Pag vrgel z balkona, stabilno brez novih zapletov in poslabšanja. Sedemletnica se zdravi na pediatrični kliniki v Zagrebu, medtem ko so njeni trije sorojenci v bolnišnici v Zadru.Preberite še:Zdravniki so glede okrevanja sedemletnice, ki so jo pred dnevi zaradi poslabšanja stanja (med drugim je imela možganske krvavitve) prepeljali iz Zadra v Zagreb, optimistični. Deklica je utrpela poškodbe glave in prsnega koša. V bolnišnici v Zadru sta petletna deklica in triletni deček na oddelku za otroško kirurgijo, osemletnico pa bodo po petkovi operaciji danes predvidoma premestili z oddelka za intenzivno nego v skupno sobo k bratu in sestri.Sodišče v Zadru je potrdilo, da sta bila oba starša otrok septembra 2017 nepravnomočno obsojena na enoletno pogojno kazen s triletno preizkusno dobo zaradi zanemarjanja otrok. Ker se na odločitev nista pritožila, je novembra 2017 postala pravnomočna.Oče otrok ostaja v policijskem pridržanju, psihiater pa bo ugotovil, ali je bil neprišteven ali pa je dobro vedel, kaj dela, ko je v četrtek malo 7. uro zbudil otroke, jih enega za drugim vrgel z balkona, nato pa se sam predal policiji.