Obsojena, ker je izpostavila prašiča

Igralko je skrbelo, da moški ne bodo smeli več zapeljevati. FOTO: Reuters

PARIZ – S svojo kampanjo je želela opozoriti na neenakost v francoski družbi in pogosto ponižujoč odnos do žensk, zdaj pa ji je sodišče naložilo plačilo 15.000 evrov kazni zaradi obrekovanja.Novinarkaje oktobra 2017 v Franciji sprožila gibanje Jaz tudi, in sicer je s tvitom javno pozvala vse ženske, naj objavijo ime svojega nadlegovalca prek ključnika #balancetonporc (izpostavite prašiča). Tudi sama je tako obtožila televizijskega producenta, ki naj bi jo leta 2012 z vulgarnimi besedami nagovarjal k spolnemu odnosu in jo tako ponižal, je povedala na sodišču. Toda Brion se ji je za nespodobno povabilo dan pozneje opravičil in zadeva je utonila v pozabo.No, tako se je zdelo njemu, Mullerjeva je očitno vsa ta leta kuhala zamero, gibanje proti razvpitemuv ZDA pa jo je spodbudilo k akciji tudi doma. A Brion je po usodnem tvitu vložil tožbo zaradi obrekovanja, njegov odvetnik pa je uspešno prikazal, da Mullerjeve nikoli ni nadlegoval, opis na twitterju pa da ga je prikazal kot spolnega prestopnika in mu uničil kariero.Mullerjeva bo morala plačati 15.000 evrov kazni in 5000 evrov sodnih stroškov; sodišče ji je naložilo še izbris usodnega tvita, na družabnem omrežju in v dveh tiskanih medijih pa mora objaviti sodbo. Novinarka je že napovedala pritožbo, saj sodba ni v duhu sodobnega časa. »Ne obžalujem svojih dejanj, saj bom še naprej dejavna v gibanju, ki bo osvobodilo ženske. Nikogar se ne bojim,« je povedala obsojenka, ki je pred dvema letoma sprožila revolucijo proti spolnim nadlegovalcem v Franciji, pri tem pa naletela celo na oviro pri ženskah z igralsko ikonona čelu, ki so jo obtožile puritanstva, njene pobude pa da moškim odvzemajo pravico do zapeljevanja.