Objavili gnusne fotografije izživljanja nad zaostalim dekletom

BOSANSKA GRADIŠKA – Trije moški iz Bosanske Gradiške so na spletu objavili fotografije, ki prikazujejo, kako v avtomobilu prevažajo golo dekle, za katero mediji v BiH pišejo, da je dekle s posebnimi potrebami, 23-letna M. Z.



Moški na fotografijah S. G. (25), L. Š. (26) in še neki neznanec naj bi izkoristili nemočno dekle, ki je končalo šolo za otroke z motnjami v razvoju in dela kot natakarica. Fotografije, ki naj bi v javnost prišle, ker naj bi se eden izmed trojice želel pohvaliti, so šokirale prebivalce Bosanske Gradiške. Večina moške in dekle s fotografij namreč pozna.



Policija primer zlorabe nemočnega dekleta, za katerega je izvedela iz medijev, preiskuje.