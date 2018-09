Obdukcija: Nesrečni Filip (16) ni umrl zaradi udarca

Umrl je Roman Jug

V 53. letu starosti je po hudi bolezni za vedno prenehalo biti srce priznanega slovenskega glasbenika plesne glasbe Romana Juga. Bil je član in besedilopisec v 90. izjemno priljubljenih skupin 4 Fun s pevko Karmen Stavec in Giimme 5 s solistko Dejo Mušić. Bil je avtor besedil slovenskih zimzelenih, kot so balade Ko pade noč, Sledi sivih cest in njemu najljubše Atlantide. Konec leta 2016 je