Nov strelski pohod v Evropi: najmanj dva mrtva, napadalec na begu

HALLE – Pred sinagogo v mestu Halle, ki leži v srednjevzhodni Nemčiji, je okoli 13.15 prišlo do streljanja. Ubita sta bila najmanj dva človeka, več ljudi pa je poškodovanih. Po poročanju nekaterih nemških medijev je za napad odgovornih več storilcev, ki so trenutno na begu. Spet drugi mediji poročajo, da je bil napadalec oblečen v vojaška oblačila, streljal pa naj bi z avtomatskim orožjem. Pobegnil naj bi proti Leipzigu.Napadalec naj bi odvrgel tudi ročno bombo na bližnje judovsko pokopališče. Napad se je zgodil na judovski praznik Yom Kippur, strog dan počitka, posta in molitev, ki velja za najbolj sveti dan za Jude v letu.Policija je ljudem svetovala, naj ostanejo doma ali najdejo varno zavetje, ko je sprožila lov za napadalcem.Več sledi ...