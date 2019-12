Nočna srhljivka: vozilo so mu zablokirali, potem pa se je začelo (VIDEO)

Tovornjakarju: Glavno, da je glava cela

Strašne zgodbe tovornjakarjev

Življenje voznikov, ki v tovornjakih prepotujejo na tisoče kilometrov, je naporno. Pa tudi nevarno. Večkrat zaradi drugih ljudi na cesti, včasih pa tudi zato, ker potujejo sami in jim v stiski nihče ne priskoči na pomoč.Ta zgodba se je odvila v Belgiji. Vozniku tovornjaka, ki je imel postanek, so nepridipravi blokirali prikolico, tako da se s tovornjakom ni mogel premakniti in jim pobegniti. Okoli njegovega s tovorom naloženega tovornjaka, ki je potoval proti cilju, se je zbralo kakšnih 15 ljudi, ki so si kar sami postregli z artikli v prikolicah. »Devet palet robe, bilo pa jih je zagotovo kakšnih 15, ki so kradli,« so zapisali v skupini tovornjakarjev na facebooku.Pod objavo se je usulo komentarjev solidarnih kolegov in drugih, ki skupino spremljajo. Večina sočustvuje z njim in mu pravijo, da je tovor tako in tako zavarovan, glavno pa je, da je glava cela. »Težko zaslužen kruh je to. Vsa čast vam, šoferjem. Kaj vse vidite. Naj vam bog pomaga! Srečno,« je zapis enega od komentatorjev.Posnetek, ki je ujel tudi nekaj obrazov storilcev in celo registrsko oznako tovornjaka, je ustvaril tovornjakar, ki je bil parkiran v bližini.Pred časom se je v Sloveniji zgodila huda nesreča, ko je tovorno vozilo zgrmelo z viadukta . Voznik osebnega avtomobila je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v tovornjak. Voznik je umrl.Iz sosednje Italije smo poročali o zgodbi, ko tovornjakar ni prispel pravočasno na cilj. Stekla je iskalna akcija, na koncu pa so ga našli pokojnega v kabini vozila. Revež je bil v njej mrtev že nekaj dni Pred leti smo poročali o Boštjanu Malnarju, tovornjakarju, ki je izginil tik pred doseganjem cilja, in za katerim so izbrisane vse sledi Nemalokrat so tovornjakarji tudi žrtve kradljivcev goriva, ki njihove kratke ure počitka izkoristijo za zlobno dejanje.