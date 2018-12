Nista kriva za zaprto letališče

Policija pred hišo zakoncev Gait

Dron lahko po mnenju strokovnjakov strmoglavi največja potniška letala, sploh če ga posrka v motor.

Zakonca Elaine in Paul Gait zapuščata pripor.

LONDON – Britanska policija je po dveh dneh dneh zadrževanja v priporu in temeljitega zasliševanja, končno, pravijo poznavalci razmer, sosedje in prijatelji, izpustila 47-letnega oknarjain njegovo 54-letno ženo, ki stanujeta blizu letališča in sta bila osumljena, da sta od srede, 19. decembra, spuščala dron nad drugim največjim londonskim letališčem Gatwick.V sredo so letališki delavci, čakajoči potniki ter policija v zraku blizu enega najbolj prometnih letališč v Evropi opazili letalnik. Letališka varnost je zaradi velike nevarnosti nesreče nemudoma zaprla letališče, prihajajoča letala pa preusmerila na bližnja britanska letališča ter v Pariz, Amsterdam, Bruselj in København. Vsi poleti so bili odpovedani, na letališču pa je obstalo 140.000 potnikov.Dron je nad letališčem letel tudi v četrtek in še naprej pil živce potnikom, letališču in policiji. Potem ko so letališče v petek že odprli, se je spet pojavil in spet so morali spet zapreti.Posebne enote policije in vojske s posebno protiteroristično opremo so poskušale izslediti pilota operaterja, ki je vodil letalnik, a se jim je ta potem, ko so že ugotovili njegovo mikrolokacijo, vselej izmaknil. V petek popoldne je policija na veliko presenečenje sosedov, prijateljev, Paulovega delodajalca in očeta aretirala Paula in Elaine, češ, da sta osumljena povzročitve velike nevarnosti letalske nesreče in kaosa.Medtem ko so mediji vsi po vrsti na podlagi izjav omenjenih, celo Paulovega očeta, pisali, da je skoraj nemogoče, da bi Paul, sicer resda ljubitelj letečih modelčkov helikopterja in miniaturnih letal, pognal dron nad letališče, je policija ostajala redkobesedna. Pojavili so se že namigi, da je z aretacijo zakoncev poskušala oprati svojo neuspešno akcijo.Po 36 urah je vidno prizadeta Paula in Elaine izpustila domov. V javnosti oblasti doživljajo posmeh in zgražanje, češ, da niso bile sposobne ujeti nepridiprava, ki je z letečo igračko prizemljil 1500 poletov.