Nikola (3) na cevkah, njegovi starši pa žrtev prevare

Dvakrat so ga oživljali

BEOGRAD – Slovenija je stopila skupaj v želji, da pomaga 19-mesečnemu, iz Srbije paprihaja žalostna zgodba o triletnem, ki je zadnje mesece v zelo težkem stanju. Medtem ko njegovi vrstniki veselo tekajo naokoli in se igrajo, se Nikola bori za življenje: ne more hoditi, ne more dihati brez cevk, ne more jesti ...Preberite še:Nikoli cevke dobesedno predstavljajo življenje, brez njih ne more dihati. Vendar pa v Srbiji v prosti prodaji ni petmilimetrskih cevk, ki malčku najbolj odgovarjajo, zato se njegovi starši na vse pretege trudijo, da bi jih našli. Ko jim zaloga pade na eno ali dve, preko facebooka prosijo ljudi za pomoč.Številni njihove prošnje delijo, najdejo pa se tudi brezsrčneži. Kot je za srbske medije povedal, so bili pred dnevi žrtev prevare. Javila sta se moški in ženska, da imajo v lekarni v njunem kraju cevke, ki bi odgovarjale Nikoli. Ker naj bi bilo v lekarni le osem cevk, je družina Stakić ženski nakazala sedem tisoč dinarjev, na koncu pa so ostali tako brez cevk kot brez denarja.»Naš Nidža se junaško bori. Ne vemo, kdo so ljudje, ki so nas prevarali, a smo v svoji muki verjeli, da ljudje ne bodo izrabljali družbenih omrežij, da bi se okoristili. Kaže, da smo se zmotili,« je zapisal oče Darko in dodal, da Nikola napreduje ter da upa, da bo šel na zdravljenje in na presaditev matičnih celic.Nikola se je rodil z Downovim sindromom. Še kot dojenčka so ga dvakrat oživljali, pri šestih mesecih pa je imel prvo operacijo na srcu. Aprila lani so mu odpovedali vsi organi. Iz kome se je zbudil po nekaj mesecih. Staršem so zdravniki povedali, da ima težko poškodovane možgane in da bo vegetiral.