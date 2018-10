Ni zategnil ročne zavore, deklico povozil avto brez voznika

Cvetje na kraju tragedije FOTO: Blic

Oče Ivan ne more verjeti, da je ni več. FOTO: Blic

12 let je imela nesrečna Isidora.

NIŠ – »Vseeno mi je za vse, nje ni več. Če imate otroke, ljubite jih, varujte in uživajte v vsakem trenutku. Srečna in nasmejana je odšla v šolo in se ni nikoli več vrnila domov. Če jih imate, pojdite domov, objemite jih in poljubite,« je zlomljenega srca dejal, oče 12-letne, ki je pred dnevi umrla pod kolesi avtomobila, ko se je vračala domov iz šole. Avto je brez voznika nenadzorovano odpeljal po hribu navzdol, ker ročna zavora ni bila zategnjena.Učenka šestega razreda Osnovne šole Iva Andrića je umrla le 100 metrov od svoje hiše. Njen dedekje tistega dne iz šole pripeljal njena brata dvojčka, doma so čakali še njo. »Vzel sem dvojčka in šel domov. Nenadoma je pritekla snaha in povedala, da je Isidoro povozil avtomobil. Vsi smo tekli na ulico in jo videli pod vozilom. Bila je cela modra, nismo je mogli potegniti izpod vozila. Voznika ni bilo nikjer.«Nekaj učencev naslednji dan ni odšlo v šolo, ker so bili preveč pretreseni zaradi tragedije, drugi so v šolo prišli s cvetjem in ga odložili na mesto, kjer je sedela. Bila je odlična učenka, pridna in pametna. V sredo šole ne bo, ker vsi želijo na njen pogreb, je sporočila ravnateljicaPolicija je po nesreči aretirala 53-letnegaiz Leskovca, ker je osumljen povzročitve splošne nevarnosti v prometu. Nesreča se je zgodila v ponedeljek okoli 12.40, potem ko je parkiral svoje vozilo na klancu, a ni zategnil ročne zavore. Odšel je v bližnjo trgovino, avto pa je začel drseti po hribu in zadel Isidoro.