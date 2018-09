BEČMEN, PROGAR – Dušan Nemić (50) je umrl v hudi nesreči, ki se je v četrtek zgodila na cesti Bečmen–Progar. Alo! poroča, da je voznik izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v zaščitno ograjo.



Dostavni avto se je po trčenju večkrat prevrnil, voznika in sopotnika pa je pri tem vrglo iz vozila. Vozilo naj bi se prevrnilo na Dušana, zaradi česar je nesrečniku odbilo del glave, ki so ga našli več metrov stran.



Preživeli jo je odnesel z več zlomljenimi kostmi.