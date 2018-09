Nepredstavljiva tragedija: v eni noči ostala brez sina in hčerke

Pred dnevi je nekdanja ameriška profesionalna teniška igralka Stephanie Reece prejela klic, ki se ga boji vsak starš: njena otroka, 15-letni Harrison in 13-letna Shelby nista prišla v šolo.



Ker otrok ni mogla priklicati po telefonu, prav tako ne nekdanjega moža Michaela Hunna, se je odpeljala do njegove hiše, ki je bila zaklenjena, na klice pa se ni nihče oglasil. Zaradi slabega občutka, da je nekaj hudo narobe, je poklicala policijo, ki je otroka našla v postelji s strelnimi ranami. Našli so tudi truplo njunega 50-letnega očeta, tudi nekdanjega teniškega igralca. Policija verjame, da je Hunn ubil otroka, ko sta spala, nato pa si je sodil sam. Prizor jih bo spremljal vse življenje Za zdaj ni jasno, kaj se je dogajalo, saj sosednje niso slišali nobenih strelov. Policija ni hotela razkriti, ali so našli poslovilno pismo, iščejo pa morebitni motiv za umor in samomor. Ob tem so povedali, da lanska ločitev ni bila problematična, čeprav je Reeceova zahtevala, da Hunnu skrajšajo čas, ki ga preživi z otrokoma, in da ga vsak mesec testirajo za alkohol, na kar je pristal.



»To je velika tragedija, strašno je, da so moji policisti to morali videti. Prizor, ki so ga našli, jih bo spremljal vse življenje,« je povedal načelnik policije in dodal, da vzroka za tragedijo morda ne bodo nikoli izvedeli.