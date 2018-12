Našli so truplo mlade učiteljice Laure

Mlado 26-letno učiteljico Lauro Luelmo iz mesta Zamora na severozahodu Španije so našli mrtvo le pet kilometrov od njenega novega doma na jugu Španije v vasi El Campillo, kamor se je preselila le teden prej, preden je nastopila svojo novo službo v srednji šoli v kraju Nerva. Tam se je zaposlila 3. decembra.



Učiteljico so pogrešali od 12. decembra, ko je zapustila svoj dom in odšla na telovadbo. Nikoli več se ni vrnila. Iskalo jo je več kot 200 prostovoljcev in uradnih oseb. Po petih dneh iskanja so jo našli v grmovju napol golo, je povedal vir blizu preiskovalcev, piše španski El Pais.



Po prvih podatkih naj bi bila Laura umorjena. Na truplu so bili vidni znaki nasilja in znaki, da se je poskušala ubraniti. Sledove nasilja so našli tudi na njenem vratu, kar nakazuje, da naj bi bila zadavljena. Dobila je tudi udarec v glavo.



Izginotje so prijavili starši umorjene, ker se ni oglašala na telefonske klice. Sporočilo o izginotju je na facebooku delilo nekaj tisoč ljudi. Nekateri so delili tudi njeno sporočilo iz leta 2015, ko je napisala: »Učijo nas, naj ne hodimo same na temačne kraje, namesto da bi pošasti učili, naj ne bodo to, kar so. V tem je problem.«



Policija storilca še ni prijela, a se pri preiskavi že zapleta. Njen telefon so našli povsem na drugem koncu mesta kot truplo, zato domnevajo, da je storilec s premikom telefona želel nekoliko otežiti preiskavo.



Umorjena se je nazadnje pogovarjala s svojim fantom.



Primer je v španski družbi odprl razpravo o nasilju nad ženskami, ki naj bi bilo zakoreninjeno v španski družbi.