Našli pogrešano Lauro (12): Bila je izčrpana in prestrašena ...

ZAGREB – V nedeljo so starši iz Zagreba prijavili izginotje svoje 12-letne hčerke. Policija jo je po dnevu iskanja našla na enem od bencinskih servisov v Novem Zagrebu. Srečno vest je za hrvaške medije sporočil oče pogrešane.

Od doma enkrat že pobegnila »Lauro smo našli. V nočnih urah so do nje prišli policisti, potem ko so dobili klic enega od delavcev na bencinski črpalki v Novem Zagrebu. Laura je zdaj pri meni doma. Bila je zelo izčrpana in prestrašena, a je zdaj dobro in je vse v redu. Hvala vsem dobrim ljudem, ki ste pomagali pri iskanju,« je zapisal njen oče.



Deklica je iz hiše pobegnila v noči s sobote na nedeljo okoli 1. ure. Njena mama je povedala, da je nekoč od doma že pobegnila.



V iskalni akciji so med drugim zapisali, da si grize ustnice, ko je živčna, tako da ima okoli ust temnejšo, razpokano kožo.