Našla obglavljeni turistki: »Njuni trupli sta bili izmaličeni«

Pogled na Imlil, vas blizu mesta, kjer sta bili brutalno umorjeni Maren Ueland in Louisa Vesterager Jespersen. FOTO: Reuters

Francoska pohodnica je opisala trenutek, ko je v gorah Maroka skupaj s prijateljico naletela na grozljiv prizor. Prav oni sta našli trupli Danke(24) in Norvežanke(28), ki so jima islamski skrajneži prerezali vratove. Potem so posnetek njune usmrtitve poslali prijateljem Louise, ki je letos poleti nekaj mesecev preživela tudi v Sloveniji Francozinja je za norveški spletni portal vg.no povedala, da sta med jutranjim pohodom na osamljenem predelu blizu Imlila na poti proti Toubkalu, najvišjemu vrhu severne Afrike, ko sta prišli na planoto, opazili šotor.»Šotor je bil odprt in videli sva dve dekleti. Bilo je grozljivo. Njuni trupli sta bili izmaličeni. To je bil velik šok. Vse, ki sva jih videli v Imlilu, sva opozorili, naj ne hodijo tja. Nisem želela, da bi še kdo videl, kar sva videli midve.«Policija je v torek aretirala osumljence v turističnem središču Marakeš, ki naj bi bili pripadniki Islamske države. Še tri so prijeli kasneje. Oblasti so potrdili, da je videoposnetek, na katerem osumljenci prisegajo zvestobo voditelju Islamske države, avtentičen in da je bil posnet prejšnji teden.