Naročil umor sestre in njenega moža

Policija išče dokaze na posesti pokojnika. FOTOgrafije: Youtube/viral

64

-letni poslovnež je bil zelo priljubljen.

Živela sta razkošno.

BANGKOK – Po šestih dneh iskanja je tajska policija našla trupli upokojenega milijonarja iz Velike Britanije in njegove tajske žene. Njun umor so priznali trije plačani morilci, ki jih je najel ženin brat za 1300 evrov. Motiv naj bi bil družinski prepir okoli denarja.Storilci so povedali, da so 64-letnegas šibrovko ustrelili v bližini bazena, 61-letno ženopa so do smrti potolkli s kladivom v garaži. Trupli so našli s pomočjo psov za ribnikom v bližini njune hiše v Phraeju na severu Tajske.Naročilo umora 63-letniodločno zanika, čeprav je bil aretiran, ker je ukradel njun avtomobil. Po odkritju trupel so ga ponovno aretirali, a je vprašanje, ali bodo zbrali dovolj dokazov proti njemu. Morilce so odkrili po sledeh, ki so jih pustili v vozilu. Warut je avtomobil prodal lokalnemu plemenu, to pa ga je prodalo moškemu v Laosu.Ta je na poročilih videl, da je bil avtomobil ukraden, in o tem obvestili policijo. Prav v tem vozilu so bile sledi, ki so vodile do morilcev.Pokojnika so pogrešali od srede, odkar se nista javljala na klice. Njuna 31-letna hčije nemudoma odletela na Tajsko.Alan se je rodil v Edinburgu, kjer je imel več različnih poslov, najbolj pa je bil dejaven kot direktor podjetja za čiščenje perila. Zakonca sta veliko potovala po svetu in bila zelo priljubljena med sosedi, Alan jim je pogosto pomagal.