Napad z nožem, najmanj štirje policisti mrtvi

PARIZ – Najmanj štirje policisti so umrli v napadu z nožem pred policijsko postajo v francoski prestolnici. Napadalca, ki naj bi bil član osebja policije, so ustrelili na prizorišču zločina. Napad se je zgodil okoli 13. ure v stavbi policije, ki stoji nasproti stolnice Notre-Dame. Iz varnostnih razlogov so zaprli bližnjo postajo podzemne železnice.



Napad se je zgodil dan zatem, ko so začeli francoski policisti stavkati zaradi naraščajočega nasilja, katerega žrtve so, in vse več samomorov med policisti.