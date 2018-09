Napad pred športno dvorano: z nožem zabodel vzgojitelja in trenerja

NIŠ – V četrtek so pred športno dvorano v Aleksincu z nožen zabodli Nenada Đ. (36). Po prvih podatkih se je nanj spravila skupina štirih ljudi, od katerih mu je eden zarinil nož v prsni koš, ostali pa so v rokah držali bejzbolske palice, poroča Blic.



Žrtev naj bi sama poklicala policijo in tudi sporočila, kdo ga je napadel. Šlo naj bi za 21-letnika, ki živi v istem naselju kot napadeni. Nenada so odpeljali v bolnišnico in ni v življenski nevarnosti.



Nenad je v svojem okolju znan kot predsednik ženskega rokometnega kluba, diplomirani vzgojitelj in dolgoletni prvak v borilnih veščinah. Pred kratkim se je na pobudo staršev s pismom obrnil na lokalni medij, kjer je opozoril na problem medvrstniškega nasilja v mestu Aleksinec. Problematična naj bi bila skupina nasilnežev, ki poskuša v naselju vzpostaviti svoj red s tem, da ustrahuje otroke. Krajani zdaj povezujejo dogodka.



Po poročanju srbskih medijev, so se na Nenada spravili kar sredi rokometnega treninga deklic.