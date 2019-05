Napačna diagnoza, 17-letnica umrla

GLASGOW – Po napačni diagnozi je 17-letna Alix Cassidy umrla v nedeljo zvečer. To so preko portala GoFoundMe sporočili njeni starši. Na omenjenem portalu so zbirali donacije za zdravljenje z matičnimi celicami. Ta denar bodo zdaj namenili za pogreb, preostanek pa podarili dobrodelni organizaciji.



Od najstnice iz Glasgowa se poslavljajo številni znanci in neznanci. Bratranec Michael Cassidy je zapisal: »Nikoli v milijon letih si ne bi misli, da bom pisal te besede. Tako silovito si se borila, ponosni smo nate. Počivaj v miru Alix.« Nekdo je zapisal: »Močno te bomo pogrešali. Ne morem verjeti, da te ni več. Upam, da so bolečine izginile.«



»Dotaknila si se ljudskih src, počivaj v miru,« se glasi eden izmed zapisov.



Prvič je Alix poiskala zdravniško pomoč oktobra 2018, ko so jo odslovili domov s protibolečinskimi tabletami. Že takrat so bili njeni prsti močno otečeni in jih je le stežka uporabljala. Še večkrat je odšla k zdravniku – na urgenci Bolnišnice Kraljice Elizabete so bili ravnodušni in dejali naj počaka na svoj redni, naročeni pregled pri specialistu za svoj artritis. Mama Caron se je odločili za pregled pri zasebniku, ki je pokazal, da nikakor ne gre za artritis. Biopsija je kasneje v ta isti bolnišnici, kjer so jo odslovili, pokazala rakavo tvorbo na hrbtenici. Najstnici so tudi povedali, da gre za neozdravljivo bolezen. »Kako tega niso mogli ugotoviti na petih pregledih z magnetom ter dveh biopsijah,« se sprašuje njena mama. Ko so ga vendarle odkrili, so menili, da gre za tumor v peti fazi, dejansko pa je šlo za tumor v deveti fazi.



Družina je za njeno zdravljenje zbirala donacije, zdaj bo te namenila za pogreb, preostanek pa podarila dobrodelni organizaciji.