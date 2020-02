Najlepši sestri z Balkana umrli v prometni nesreči

Oče Midhat, za prijatelje Čupo. FOTO: Facebook

V hudi prometni nesreči v ponedeljek okoli 4. ure v švedskem Göteborgu so umrli štirje potniki. Med njimi sta bili tudi(19) in(20). Gre za hčeriin, ki je bil pripadnik specialne enote v BiH. Po vojni se je odselil na Švedsko, kjer živi še danes, poroča 24sata.Maja so vsi trije načrtovali potovanje v Sarajevo, kupili so tudi letalske karte. Takrat namreč tam poteka dan policije in želeli so se ga udeležiti. To je razkril dedek preminulih deklet in razložil, da sta oče in mati v bolnišnici izvedela tragično novico.Vozilo s štirimi potniki je priletelo v betonski zid na avtocesti, ki pelje skozi Göteborg. Vzrok nesreče sta bila spolzko cestišče in prehitra vožnja.