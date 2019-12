Nad terorista z rogom in gasilnim aparatom

Odgovornost za napad v Londonu je prevzela Islamska država. FOTO: Mediaspeed.net

2 človeka sta umrla, najmanj ducat je ranjenih.

V petkovem večeru sta se v dveh evropskih mestih zgodila dva napada posamičnih teroristov – v angleški prestolnici je 28-letni(sicer že leta 2012 obsojen zaradi terorističnih dejanj) v bližini Londonskega mostu po nekem predavanju začel z dvema nožema klati naključne mimoidoče. Potem ko je ubil neko žensko in 25-letnika ter ranil najmanj ducat ljudi, so ga ljudje ustavili.Na posnetkih je vidna trojica, ki se je prva lotila Khana, in to z gasilnim aparatom (ki je napadalca vidno zmedel), pa tudi z dober meter dolgim rogom kita enoroga (narvala), ki ga je nekdo (mediji so kasneje ugotovili, da gre za poljskega zdomca v Angliji, ki se preživlja kot kuhar) utrgal z zidu ter z njim napadel terorista.Trojica ga je zbila na tla, eden izmed njih mu je izbil nož; a drugo rezilo je imel na drugo roko pritrjeno z lepilnim trakom, ob tem pa se je pod napadalčevimi oblačili razkrilo oblačilo, ki bi bilo lahko jopič z eksplozivom za samomorilsko razstrelitev. Posnetki na spletu kažejo, kako so policisti najprej s Khana potegnili človeka, ki ga je obvladal, nato pa sta – ko je terorist poskušal vstati – odjeknila vsaj dva strela policista. Za terorista sta bila usodna. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država.Skoraj istočasno se je napad zgodil v nizozemskem Haagu, kjer je neznanec v nekem nakupovalnem središču zabodel tri mladoletnike, nato pa zbežal. Tamkajšnja policija ga je že izsledila, trije fantje so v domači oskrbi.