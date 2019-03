VIDEO: Po streljanju na tramvaju poročajo o smrtnih žrtvah

Osumljenec pobegnil

Teroristični motiv ni izključen

UTRECHT – V nizozemskem mestu Utrecht je neki moški danes streljal na potnike v tramvaju. Po prvih podatkih je ranjenih več ljudi, je na družbenem omrežju Twitter sporočila policija, mediji pa poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi.Oblasti so trg, kjer je odjeknilo streljanje, zaprle za javnost. Na prizorišču so varnostne sile in reševalci, med drugim s helikopterji. Po poročanju nizozemskega radia je napadalec morda pobegnil z avtomobilom.Na območju so tudi protiteroristične enote. Policija je sporočila, da za zdaj ne izključuje možnosti terorističnega napada. »Morebiten teroristični motiv je del preiskave,« je tvitnila policija. Vodja nizozemske protiteroristične službeje po twitterju sporočil, da ima krizne pogovore.»Teroristični motiv ni izključen. Za zdaj še nimamo vseh informacij,« je še zapisal.Nizozemski premierje po incidentu izrazil zaskrbljenost, poročajo nizozemski mediji. Povedal je tudi, da so vzpostavili krizno ekipo.