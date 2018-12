Na Hrvaškem zabodli Slovenca (18)

FOTO: ARHIV Hrvaška policija je nasilneža dan po dejanju prijela. FOTO: Arhiv

ZAGREB – Policija v hrvaški prestolnici obravnava mladoletnika, ki je osumljen poskusa uboja in povzročitve poškodb. V četrtek nekaj pred polnočjo je nujna medicinska pomoč oskrbela 23-letnega Hrvata in 18-letnega Slovenca, je sporočila hrvaška policija. Hrvat je imel ureznino na nogi, Slovenec pa vbodno rano na telesu ter rane po obrazu in okončinah. Policija je ugotovila, da je bil Slovenec v Ulici Ivana Lučića, ko se mu je približala skupina mladeničev, med njimi tudi 23-letnik in mladoletnik.Po prepiru skupine mladeničev s Slovencem ga je mladoletnik napadel, 23-letnik pa se je postavil med njiju. Med prerivanjem je zabodel 23-letnika, nato pa napadel še Slovenca in pobegnil. Policija ga je dan kasneje našla in privedla na zaslišanje, nato pa priprla, poročajo hrvaški mediji.