Na Hrvaškem gorijo hiše Slovencev

Hrvaška policija preiskuje okoliščine dveh požarov, ki sta povzročila gmotno škodo na počitniških hišah v Premanturi nedaleč od Pulja.V požaru sta bila poškodovana pročelje in strešna obloga hiše 78-letnega slovenskega državljana, je sporočila policija s sedežem v Pulju. Policisti so ugotovili, da je hiša zagorela med 30. novembrom in 8. decembrom. Požar je izbruhnil na odprtem, na tleh ob objektu in je na zunanjem delu hiše povzročil škodo v vrednosti več tisoč kun (več sto evrov), so zapisali na spletni strani policijske uprave hrvaške Istre.Med preiskavo požara so opazili, da je zagorelo tudi v notranjosti sosednje počitniške hiše. Preiskavo o vzrokih tega požara bodo sprožili, ko bo prišla lastnica hiše.Preberite tudi:Portal ipress.rtl.hr piše, da je tudi druga počitniška hiša v lasti slovenskih državljanov, in navaja policijske sume, da sta bila oba požara podtaknjena. Policija ne poroča, ali sta bili počitniški hiši zgrajeni z dovoljenjem ali pa gre za črno gradnjo, ki jih je v Premanturi precej, posebej ob morju.Tudi v puljskem časniku Glas Istre na svoji spletni strani izražajo domnevo, da sta bila požara podtaknjena.